Хочете добре жити - вивчайте математику

Погане знання математики позначається на якості життя людини, в першу чергу, таких її сторонах, як фінансове становище, здоров`я і майбутнє благополуччя. Оскільки надолужити упущене в дорослому житті дуже важко, низька успішність в школі по цьому важливому предмету віддається потім луною на всьому протязі життєвого шляху. До такого висновку прийшли фахівці швецького аналітичного центру "Свенськ квалитетсиндекс" на основі дослідження, яке проводилося за замовленням Фінінспекції.

"Не факт, що всі сьогодні володіють необхідними знаннями, щоб робити розрахунки, потрібні для ухвалення необхідних рішень", - говорить керівник групи експертів Юхан Алменберг в інтерв`ю газеті "Дагенс нюхетер".

У представленому звіті мовиться про необхідність поліпшення викладання математики в школі.

У міжнародних рейтингах рівня підготовки населення по математиці Швеція поступається багатьом країнам.

ami-tass.ru