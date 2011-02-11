Стрес матері негативно впливає на дитину

Сильний стрес, пережитий майбутньою матір`ю в перші три місяці вагітності, підвищує ризик розвитку шизофренії у дитини.

Лікарі університету Орхус використовували дані про 1,38 мільйонів пологів, внесених до національного реєстру Данії в період з 1973 по 1995 роки.

Використовуючи дані реєстру, керівник дослідження Пребен Бо Мортенсен і його колеги виділили майже 22 тисячі жінок, які під час вагітності пережили смерть чоловіка або іншого близького родича, і 14 тисяч майбутніх мам, у найближчих родичів яких був діагностований рак, інфаркт або інсульт. Потім учені прослідкували долю дітей, що народилися у цих жінок.

З`ясувалося, що діти жінок, що втратили близького родича під час першого триместру вагітності, на 67% частіше захворювали шизофренією. Смерть родича під час пізнішої стадії вагітності, а також звістка про хворобу рідної людини не впливала на ризик розвитку шизофренії у майбутньої дитини, повідомили дослідники.

Причина взаємозв`язку між стресом під час вагітності і розвитком шизофренії у дитини до кінця не зрозуміла.

На думку Мортенсена, гормони, що виробляються організмом майбутньої матері у відповідь на стрес, можуть впливати на мозок плоду, що розвивається. Цей ефект особливо виражений на ранній стадії вагітності, коли захисний бар`єр між матір`ю і плодом сформований не повністю, повідомили вчені.

Тим часом, абсолютний ризик виникнення шизофренії у дитини в результаті стресу майбутньої матері невеликий. У розвитку цього захворювання можуть зіграти роль багато чинників, як генетичних, так і пов`язаних з дією навколишнього середовища, відзначають дослідники.