Як знайти хорошого стоматолога

Хороший стоматолог не обов`язково працює в крупному центрі. Суперлікарі водяться як в держустановах, так і в комерційних медцентрах. Знаходять їх різними шляхами, найнадійніший і коротший – сарафанове радіо. Незайве, до речі, запитати безпосередньо в поліклініці або в медцентрі, до якого лікаря краще записатися – зрозуміло, що при першій спробі з`ясується, що «всі хороші», але якщо завести задушевну розмову, ви напевно одержите заповітну рекомендацію.

Він розпитує про ваше здоров`я, навіть якщо ви прийшли з приводу одного зуба. Тому що ваші діагнози, ваші алергії, ваші особливості, ваш стан в даний момент – все це дуже важливо. Наприклад, якщо у пацієнта є порушення здатності згущуватися крові або у пацієнтки в даний момент критичні дні, можуть виникнути проблеми з кровотечею після видалення зуба.

Він оглядає всі зуби, а не тільки той, що болить в даний момент. Тому що, якщо зуб не псує вам життя і в нім немає дірки розміром з кратер вулкана, це ще не означає, що він в порядку.

Він описує вам схему лікування і лише після цього озвучує його зразкову вартість. Хороший стоматолог детально і доступною мовою пояснює, який об`єм робіт передбачає лікування, якщо є варіанти, розповідає про їх плюси і мінуси, а якщо зуб потребує відновлення, показує фотографії з серії «до і після», щоб пацієнт зрозумів все до кінця. І лише після цього оголошує, в що це обійдеться.

newsland.ru