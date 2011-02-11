ДНК людини на 97% аналогічна ДНК орангутана

Нове генетичне дослідження, результати якого опубліковані журналом Genome Research, підтвердило: орангутани ближчі до людей, ніж передбачалося раніше. Вперше складена схема генетичного коду орангутана показала, що на 97% його ланцюжок ДНК аналогічний людському, повідомляє The Daily Mail. Хоча це означає, що "рудоволосі" мавпи менш тісно пов`язані з нами, ніж шимпанзе, у яких 99% ДНК ідентичні ДНК людини, деякі ділянки геному орангутана ближчі до людини, ніж до шимпанзе, з`ясувала міжнародна команда дослідників. Генетики сподіваються, що їхня знахідка допоможе зберегти цей вид, який опинився під загрозою зникнення через масову вирубку лісів.

У ході дослідження ДНК орангутангів з`ясувалося також, що їх поділ на суматранський і борнейський види відбулося всього 400 тисяч років тому - набагато пізніше, ніж вважалося. Якщо загальні предки людини і шимпанзе жили близько 5-7 млн років тому, то предок людини і орангутанга - 14 млн років тому.

"З точки зору еволюції, геном орангутана займає особливе місце серед приматів, бо він разюче залишався незмінним в останні 15 млн років, - наводить видання слова одного з авторів дослідження, лікаря Річарда Уїлсона, директора Центру вивчення геному при Медичній школі Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. - На відміну від орангутана, геноми шимпанзе і людини зазнали істотних структурних змін, які могли прискорити їхню еволюцію ".

Автори дослідження виявили також, що генетична схема дуже сильно відрізняється від особини до особини. Така генетична різноманітність відіграє велику роль у збереженні виду, так як вона допомагає тваринам не хворіти і пристосовуватися до зміни середовища проживання. Проте, як визнав спеціаліст по приматах Джеффрі Роджерс Х`юстонського медичного коледжу, "якщо ліс зникає, користі від такого генетичного різноманіття ніякої". "Якщо в найближчі 30 років ситуація не зміниться, в дикій природі орангутанів не залишиться", - підкреслив Роджерс.

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