Як прибрати головний біль

* Якщо головний біль супроводжує застуду або нежить, можна змастити ментоловою олією лоб, скроні, за вухами, потилицю.

* Змастити лоб і скроні натертою м`якоттю лимона з шкіркою. Якщо головний біль супроводжується високою температурою, м`якоть краще небагато підігріти.

* При головному болі на нервовому грунті вельми корисно пити свіжий сік калини звичайної.

* Рекомендується жувати насіння анісу.

* При головних болях від перевтоми рекомендується приймати теплу ванну або опустити в гарячу воду ноги по щиколотки і посидіти так 10–15 хвилин. Потім прийняти склянку гарячого настою пом`яті (1 чайна ложка трави на скл. кип`ятку).

* Поволі розчісуйте волосся дерев`яним гребінцем 7-10 хвилин.

* Поставити на вогонь таз з рівною кількістю води і столового оцту, дати закипіти. Коли піде пара, нахилитися над тазом і дуже поволі вдихати пару 15 разів. Зазвичай сильний головний біль від цього припиняється або, в усякому разі, стає набагато слабшим.

* Прийняти теплу ванну або опустити ноги до щиколоток в гарячу воду приблизно на 10-15 хвилин. Можна випити склянку гарячого настою м`яти перцевої (готується з розрахунку 1 ч. ложка трави на склянку кип`ятку).

* Опустити обидві руки з ліктями в дуже гарячу воду і тримати так, поки головний біль не припиниться, весь час підливаючи гарячу воду у міру охолодження.

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