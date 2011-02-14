Дівчинка запалала під час операції, як скіпка

Десятирічна дівчинка запалала під час операції в дитячій лікарні №3 міста Магнітогорська, повідомили ЗМІ.

Лікарі видаляли десятирічній Яні запалений апендикс. В розпал операції дівчинка спалахнула, як сірник. В результаті Яна одержала опіки ніг і декілька днів провела в реанімації, передає Вести.Ру.

Як пояснили медики, найімовірніше, оброблена спиртом шкіра раптово запалала через іскри апарату для коагуляції судин. За іншою версією, причиною могло стати коротке замикання. Воно могло виникнути через браковану медтехніку. Днями маленькій пацієнтці довелося перенести процедуру пересадки шкіри. В найближчому майбутньому дівчинку чекають пластичні операції.

vz.ru