Любов зцілює рани і позбавляє від депресії

Учені зробили сенсаційне відкриття: відчуття закоханості дозволяє понизити кров`яний тиск, позбавитися депресії і затягнути рани.

Коментує Джуліанн Холт-Ланстад, ад`юнкт-професор психології в Університеті Брігама Янга: "Стосунки допомагають нам справлятися із стресом. Партнер гарантує емоційну підтримку. Також люди на тлі подібного стану більше уваги приділяють профілактиці: тренуванням, правильному харчуванню".

А ось Артур Арон, психолог з Університету Стогні Брук в Нью-Йорку, спеціально сканував мозок людей, що знаходяться на різних стадіях закоханості, щоб зрозуміти, механізм впливу цього почуття на здоров`я людини. Це дозволило з`ясувати: закоханість приводила до викиду в мозок допаміну – нейротрансмітера, що впливає на задоволення і мотивацію. Те ж саме відбувається, якщо людина виграє багато грошей або приймає кокаїн.

Зокрема, Арон порівняв результати сканування 17 людей, які в середньому перебували в шлюбі 21 рік, з результатами 17 осіб, що тільки недавно закохалися. У всіх учасників спостерігалася активізація системи допаміну, проте в мозку незамужніх закоханих пар підсвічувалися зони, пов`язані з тривогою, напругою і нав`язливими ідеями.

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