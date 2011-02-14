Як позбавитися запаху цибулі і часнику

Сірчисті сполуки містяться в часнику і цибулі, вступаючи в реакцію з бактеріями в роті, унаслідок чого з`являється неприємний запах з рота. Для того, щоб позбавитися запаху цього неприємного запаху з рота, необхідно використовувати наступне:

1. Після їжі рекомендується теплою водою прополоскати рот і з`їсти небагато петрушки. Петрушка не тільки усуває неприємний запах, але і сприяє захисту ясен і зубів.

2. При вживанні волоських, кедрових, мигдалевих горіхів можна легко усунути запах з рота.

3. Випити склянку молока для того, щоб позбавитися неприємного запаху з рота.

4. Після їжі почистити зуби і язик і через декілька хвилин не буде запаху цибулі. Також рекомендується їсти цедру цитрусових, оскільки цедра чудово усуває неприємний запах часнику і цибулі.

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