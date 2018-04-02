Що вбиває людей частіше за СНІД, туберкульоз і війни

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), алкоголь є причиною майже 4% всіх смертей у світі. Від зловживання спиртним гине більше людей, ніж від СНІДу, туберкульозу і воєн.

Зростання доходів у країнах Азії та Африки веде до зростання алкоголізму, у розвинених країнах все частіше спостерігається запійне пияцтво. Найвищий рівень смертності в результаті вживання алкоголю зафіксований в Росії і країнах СНД. Там кожна п`ята смерть пов`язана з вживанням спиртного.

Усього ж у світі з причин, пов`язаних з вживанням спиртного, щорічно вмирає близько 2,5 млн осіб.

При цьому, як наголошується в доповіді ВООЗ, більшість країн не поспішають запроваджувати більш жорсткі заходи контролю за вживанням спиртних напоїв.

Смертельна небезпека

Як вказують автори першої з 2004 року доповіді ВООЗ щодо алкоголю, споживання спиртного сильно варіюється залежно від країни. У західних країнах рівень споживання, як правило, значно вищий, ніж у Північній Африці та країнах на південь від Сахари та у Південній Азії, де проживає переважно мусульманське населення.

Таке явище, як запійне пияцтво, все частіше відзначається в Бразилії, Мексиці, Південній Африці, Казахстані та Україні. Цей феномен набуває дедалі ширшого поширення і у Великобританії, причому деякі експерти відносять це на рахунок шкідливого впливу Східної Європи.

Близько 11% питущого населення схильні до щотижневих запоїв, причому в усьому світі чоловіки п`ють значно більше жінок.

Справді, Росія і країни СНД б`ють сумні рекорди зі статистики: кожен п`ятий чоловік там помирає від причин, пов`язаних з пияцтвом.

При цьому у Франції та у інших європейських країнах з давніми традиціями виноробства при загальному високому споживанні спиртного на душу населення важкі запої спостерігаються порівняно рідко.

У доповіді йдеться, що вживання спиртного призводить до 60 типів різних захворювань і травм. Серед найпоширеніших - цироз печінки, отруєння, епілепсія, численні види раку, а також дорожньо-транспортні пригоди з вини п`яних водіїв.

"6 або 7 років тому ми ще не могли довести прямий зв`язок між випивкою і раком грудей, а сьогодні - можемо", - стверджує координатор доповіді Володимир Позняк.

Величезної шкоди завдають спиртні напої, вироблені нелегально, кустарним чином, оскільки часто вони можуть бути отруйними, і на них не поширюється державний контроль. Тим часом саме такі напої становлять - третина світового споживання алкоголю.

"Особливу небезпеку алкоголь являє для підлітків і чоловіків у віці від 15 до 59 років, - вважають автори доповіді ВООЗ. - Близько 11% питущого населення схильні до щотижневих запоїв, причому в усьому світі чоловіки п`ють значно більше жінок".

Автори доповіді визнають, що помірне споживання алкоголю може давати позитивний ефект, зміцнюючи серцево-судинну систему і запобігаючи інсультам, проте всі плюси зводяться нанівець, коли споживання стає надмірним.

Боротися потрібно, але як?

Міністри охорони здоров`я з 193 країн, що входять до ВООЗ, ще в травні минулого року домовилися боротися з запійним пияцтвом і надмірним вживанням алкоголю за рахунок ринкових обмежень і підвищення податків.

Дійсно, висока вартість напою, особливо для молоді, може призвести до зниження споживання.

Суворе дотримання вікових цензів на купівлю алкоголю та регулярні перевірки водіїв на вміст алкоголю в крові теж відіграють важливу роль.

Деякі країни ввели обмеження на рекламу спиртного або спонсорство спортивних команд алкогольними компаніями.

І все ж для більшості держав контроль за споживанням алкоголю не є пріоритетним.

"На жаль, недостатньо країн застосовують ефективні заходи щодо запобігання смертей і захворювань, спричинених алкоголем", - наголошується в доповіді ВООЗ.

Виробники алкогольних напоїв, такі як Diageo і Anheuser Busch InBev, визнають важливість саморегуляції в цій індустрії в інтересах боротьби з пияцтвом.

Втім, представники пивоварного концерну SABMiller відзначають, що політика завищення цін і акцизів може обернутися ще більшими проблемами, оскільки люди перейдуть на самогон та інші нелегально вироблені спиртні напої, що здатні заподіяти додаткову шкоду здоров`ю.

www.bbc.co.uk