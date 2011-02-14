Як відновити зір своїми силами

7 правил профілактики:

1. Не читайте лежачи. Якщо ви читаєте лежачи на боці, то один край книги до вас ближчий за інший, тому установка очей на рядок постійно міняється. Якщо ви лежите на спині і тримаєте книгу в руках, важливі судини шиї, які несуть кров до мозку, перетискаються, а від цього вже страждає не тільки зір.

2. Не читайте в транспорті. Через хаотичні рухи автобуса «стрибатимуть» і ваші очі, що дуже збільшує на них навантаження.

3. Обладнайте робоче місце. Монітор комп`ютера встановіть так, щоб екран не відсвічував, і стежте, щоб верхній край монітора був небагато нижчий за рівень очей. Знаки і зображення на екрані повинні бути в 10 разів яскравіші, ніж фон екрану.

4. Робіть перерви. Під час читання не забувайте робити перерви від трьох до п`яти хвилин через кожні 40—50 хвилин. Оптимальний час проглядання передач без шкоди для зорового апарату — 1,5 години в день. Якщо ваша основна робота пов`язана з ПК, не можна весь восьмигодинний робочий день сидіти біля монітора. Такими темпами вже через рік ваш зір впаде на кілька діоптрій. Кожну годину робіть розслаблюючі вправи для очей або просто заплющіть їх і дайте відпочити.

5. Надягайте спеціальні комп`ютерні окуляри. Вони істотно понизять зорове стомлення і підвищать акомодацію.

6. Протирайте монітор. Регулярно робіть монітору прибирання спеціальною вологою ганчірочкою, яка зніме пил, який дратує очі.

7. Зволожуйте очі. Протягом робочого дня використовуйте спеціальні краплі для очей, що замінюють сльозу («штучна сльоза»), які зволожать очі і знімуть запалення. Вони продаються в аптеці без рецепту.

segodnya.ua