Чим корисне яйце

Яйця містять нижчі рівні холестерину, ніж вважалося раніше: середня кількість холестерину в одному великому яйці становить на 14 відсотків менше, а вміст вітаміну D - на 64% більше. Американські медики Agricultural Research Service`s Nutrient Data Laboratory і Йельского університету стверджують, що яйця - це незамінне джерело важливих речовин, які не можна виключати з раціону.

За словами лікарів, впродовж багатьох років люди невиправдано ухиляються від споживання яєць, не дивлячись на їх приємний смак, низьку вартість, зручність приготування і поживну цінність - і все через страх холестерину в їх складі. Проте більш як 40 років досліджень показали, що здорові дорослі можуть насолоджуватися яєчнею без збільшення ризику серцево-судинних захворювань. Вилучення яєць з харчування зазвичай має якраз протилежний ефект для здоров`я.

Одне яйце в день не приводить до підвищення рівня холестерину. Медики рекомендують споживати в середньому не більш як 300 міліграма холестерину на добу, а одне велике яйце містить 185 міліграм холестерину.

Крім того, яйця є одним з небагатьох продуктів, які служать джерелом вітаміну D, таким чином одне яйце забезпечує принаймні 10 відсотків рекомендованої денної норми цієї речовини.

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