Патріотизм покращує здоров'я і благополуччя

Країна, де ви живете, робить великий вплив на ваше життя і здоров`я. Виявляється, гордість за Батьківщину вже покращує життя. Хоча важко перенести «напад патріотизму», якщо державні інститути не виконують свої функції, але саме в бідних країнах ця асоціація була чіткішою.

Проте нове дослідження, що проведене в 128 країнах і включило 130 тис. осіб, показало, що чим більше люди задоволені своєю країною, тим краще вони думають про своє життя, особливо групи з низьким фінансовим доходом або жителі бідних країн. Незалежно від того, де ви живете, позитивні думки про рідну країну сильно асоціюються з особистим благополуччям, стверджують фахівці Університету Ілінойса /США/ і Університету Торонто /Канада/.

Знайдений зв`язок виявлявся сильнішим серед жителів бідних країн. Будь-хто може ідеалізувати свою країну, говорять експерти, але, здається, це могутній стимул для підтримки позитивного погляду на життя для тих, хто знаходиться в гіршому фінансовому положенні.

ami-tass.ru