Після вечірки у редакції Playboy 170 людей захворіли на легіонельоз

У США близько 170 чоловік захворіли після відвідин вечірки в штаб-квартирі журналу Playboy в Лос-Анджелесі. Їм поставлений попередній діагноз - легіонельоз або "хвороба легіонерів", пише газета Los Angeles Times з посиланням на окружний департамент охорони здоров`я.

Можливий спалах небезпечної хвороби торкнувся виключно гостей щорічної конференції IT-працівників DOMAINfest, яка 3 лютого проходила в головній редакції Playboy - легендарній будівлі Playboy Mansion.

Серед симптомів захворювання медики відзначають "лихоманку, озноб, кашель і загальну слабкість". "Департамент перевіряє кілька точок, включаючи Playboy Mansion в Холмбі-хіллс", - йдеться в їх заяві.

Представники засновника журналу 84-річного Х`ю ХЕФНЕРА заперечують можливість того, що причина хвороби може бути пов`язана з Playboy Mansion, передає РІА «Новости».

"Чутки про те, що хтось захворів у Playboy Mansion, є вигадкою. Не існує ніяких доказів. Ніхто з працівників самого Playboy не захворів, зокрема діджей, яка знаходилася в епіцентрі подій", - заявив прес-секретар Х.ХЕФНЕРА.

Він підкреслив, що керівництво журналу співробітничає з органами охорони здоров`я в процесі розслідування причин спалаху передбачуваного легіонельозу.

Playboy є одним з найвідоміших у світі брендів. Перший номер видання вийшов 51-тисячним тиражем у грудні 1953 року. На сьогодні Playboy випускається різними мовами в усьому світі, зазначає NEWSru.

Легіонельоз, який називається також "хворобою легіонерів", викликається бактерією, котра з`являється у воді, що циркулює в закритих системах кондиціонування повітря. Ця бактерія викликає тяжке ураження легенів.

Збудник захворювання Legionella pneumophillia ("легіонельозна пневмонія") вперше був зафіксований у 1976 році у США у Філадельфії, де серед делегатів з`їзду Американського легіону виник спалах пневмонії (звідси назва хвороби).