Тайські лікарі: масаж - ліки від всіх хвороб

Таіландські лікарі стверджують, що масаж і "сенсорна терапія" здатні зцілити людину практично від всіх хвороб.

Фахівці лікарні Манарон упевнені, що за допомогою різних типів масажу можна позбавитися величезної кількості недуг. "Масаж включає не просто знання про будову тіла людини, знаходження важливих центрів, але і таку просту, на перший погляд, дію як звичайний дотик або "сенсорну терапію", - відмітив доктор Санті Джунтаван. "Наші спостереження показали, що масаж і постійні дотики до немовлят роблять їх спокійнішими, знімають роздратування і стрес, - розповів він. - Далі ми провели досліди на декількох групах людей з різними захворюваннями, проводячи курси лікувального і розслабляючого масажу щодня. Позитивна динаміка не примусила довго чекати". Масаж дає приголомшливі результати, прискорюючи процес одужання на 60 відсотків. Особливо допомагає даний вид терапії при хворобах суглобів, стресі, проблемному кровообігу, головних болях, серцевій недостатності, нервових розладах, діабеті і інфекціях.

"Ми маємо намір розвивати даний напрям в масажі, іменуючи його "сенсорною терапією", яку може використовувати кожен в домашніх умовах", - продовжив він. У техніці такого масажу немає нічого складного, головне бути у хорошому настрої і направляти позитивну енергію через руки, додав Санті Джунтаван. "Якщо джерело болю відоме, то треба покласти обидві руки на проблемне місце і несильно натискати протягом 5-10 хвилин", - додав він. За даними доктора Джунтавана, сенсорна терапія також застосовувалася як варіант лікування у 20 дітей, хворих лейкемією. Результати показали поліпшення стану здоров`я на 30 відсотків вже через 3 тижні постійної терапії.

Основний ефект від такого масажу, вважає ескулап, це викид ендорфінів і поліпшення настрою, а також істотне скорочення гормонів стресу - кортизолу і норадреналіну. Наявність ендорфінів в крові дозволяє дуже швидко відновлювати імунітет і протистояти хворобам.

ami-tass.ru