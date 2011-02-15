Як лікувати нежить "бабусиними" засобами

*1 ст. л. меду, 1 склянка молока.

Розвести мед в теплому молоці.

Приймати маленькими ковтками по 1 склянці 2–3 рази на день.

* Жувати шматочки медових сотів протягом 12–15 хв. 3–4 рази на день. Віск випльовувати.

*2 ст. л. ягід і 1 ст. л. квіток малини, мед на смак.

Ягоди і квітки малини заварити у фарфоровому посуді 1,5 склянками кип`ятку, настоювати 20–25 хв., процідити. Додати мед.

Пити замість чаю по 1 склянці 3–4 рази на день.

* Рецепт: 0,5 склянка огіркового соку, 1 ч. л. меду.

Свіжовичавлений огірковий сік змішати з медом.

Приймати суміш по 0,5 склянки 3 рази на день.

*150 г меду, 250 г товчених волоських горіхів, 2 лимони, 0,25 склянки соку алое.

Ретельно змішати мед, волоські горіхи, сік алое. Додати свіжовичавлений сік лимонів. Все ретельно перемішати.

Приймати готову суміш по 1 ст. л. (дітям – по 1 ч. л.) 3–4 рази на день.

*Зварити буряк до м`якості. Пропустити через м`ясорубку або натерти на дрібній тертці. Потім віджати через складену в декілька шарів марлю.

Соком буряка змащувати слизисту оболонку носа 2–3 рази на день.

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