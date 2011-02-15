Жінка померла після пластики сідниць

Американська поліція розслідує смерть британки після ін`єкції силікону в сідниці, повідомляє ВВС.

За даними слідчих, жінка з трьома співгромадянами прибула з Лондона до Філадельфії для поліпшення форми сідниць у нелегальних "косметологів". Передбачається, що вона знайшла підпільну організацію по інтернету.

Процедура проводилася прямо в номері готелю Hampton Inn недалеко від міжнародного аеропорту. Британці були виконані ін`єкції рідкого силікону, не дозволеного до застосування на території США, в сідниці. Одна з її співвітчизниць одержала аналогічні ін`єкції в стегна.

Після процедури самопочуття жінки погіршало, і вона звернулася по медичну допомогу. Британку доставили в місцеву лікарню, де вона незабаром померла.

Результати розтину поки не отримані, тому техніка ін`єкцій і безпосередня причина смерті поки залишаються невідомими. Імовірно, смерть наступила в результаті емболії (закупорки) легеневих судин частинками силікону, що потрапили в кровотік, – аналогічний випадок відбувся в 2009 році в Нью-Йорку.

В даний час поліція розшукує двох осіб за підозрою в причетності до злочину.

medportal.ru