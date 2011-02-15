Щоб не відчувати болю, дивіться в дзеркало

Британські і італійські учені виявили, що, погляд на власне тіло зменшує больові відчуття, повідомляє ВВС.

Виявилось, що, коли добровольці дивилися на свою руку, біль виникав при температурі в середньому на три градуси Цельсія вище, ніж за наявності перегородки, яка закривала руку. При цьому що більше зображення руки бачив доброволець, тим більш високу температуру він міг перенести. Можна дивитися під час хворобливої процедури на себе в дзеркало, до того ж більший ефект буде, коли дивитися на себе у збільшуване дзеркло.

За словами автора дослідження Флавії Манчині (Flavia Mancini), психотерапія болю традиційно зосереджена на її джерелі і діє на очікування больових відчуттів і увагу до них. Отримані результати показали, що концентрація не на джерелі болю, а на власному тілі є не менш перспективним напрямом.

Тому краще не відвертатися при проведенні хворобливих процедур, таких як внутрішньовенні ін`єкції, а подивитися, наприклад, на іншу руку.

medportal.ru