61-річна бабуся народила власного онука

61-річна бабуся Крістін Кейсі з США народила дитину для своєї дочки. Як повідомляє The Telegraph, місіс Кейсі стала не тільки наймолодшою породіллею в штаті Іллінойс, але й єдиною жінкою штату, що стала сурогатною мамою для своєї дочки.

В американської пенсіонерки Крістін Кейсі вже є троє власних дітей. Вона самостійно прийняла рішення стати сурогатною матір`ю для своєї дочки Сари Коннелл і зятя Білла. Вона хотіла допомогти 35-річній донці, яка з 2004 року не могла завагітніти.

Вагітність у Крістін Кейсі протікала на рідкість вдало, й пологи шляхом кесаревого розтину пройшли без ускладнень. Звичайно, це рідкість для жінок після менопаузи, але досягнення в галузі ЕКО дозволяють досягти раніше неможливого, кажуть фахівці.

Крістін Кейсі визнає, що найщасливішими днями в її житті були дні, коли на світ з`явилися її діти і онуки.

rian.ru