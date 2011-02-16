Сьогодні на Землі вирує потужна магнітна буря

Щонайпотужніший спалах на Сонці відбувся увечері в неділю. Як чекають учені, потік сонячного вітру від нього досягне орбіти Землі до вечора 15 лютого – ранку 16 лютого. У зв`язку з цим в середу метеорологи прогнозують магнітні бурі.

Як відзначають учені, в 20:38 в неділю на Сонці був зареєстрований короткий, але могутній спалах M6.6. Це найяскравіша подія на Сонці за останній рік і другий за інтенсивністю спалах нового, 24-го циклу сонячної активності. Могутніший спалах рівня М8.3 зареєстрований рівно рік тому – 12 лютого 2010 року. За даними геофізиків, спалах супроводжувався невеликим викидом корональної маси, повідомляє центр "Фобос".

“Таким чином, спостереження дозволяють з дуже великою ймовірністю прогнозувати на 16 лютого геомагнітні обурення", – цитує РІА Новини повідомлення Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту РАН імені Лебедева.

Тим часом учені поки не можуть з великою часткою ймовірності повідомити, яка сила майбутніх геохвилювань.

dni.ru