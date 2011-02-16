Чим небезпечні сиропи від кашлю

Французьке агентство з санітарної безпеки лікарських засобів заборонило використання відхаркувальних сиропів для дітей до двох років. Рішення було ухвалене після повідомлень про респіраторні ускладнення, зв`язані з використанням цих сиропів: більш ніж в половині випадків це стосувалося дітей у віці до одного року, і в деяких епізодах була необхідна госпіталізація.

У дітей, що приймали сиропи на основі ацетилцистеїну, карбоцистеїну, показані для розрідження бронхіальної секреції, реєструвалося погіршення стану дихальних шляхів.

У Франції введені протипоказання до застосування всіх муколітичних сиропів на основі цих елементів дітям до двох років, а також вилучені в тих випадках, якщо вони були придбані.

Сиропів на основі вказаних речовин і в Росії багато: Доктор Мом, Флюдітек, Мукоміст, Бронхобос, Медокс, Мукодін, Флуїфорт, Флюдітек, Флуїмуцил. Муколітики в Росії не протипоказані дітям до 2 років – ці препарати призначають дітям під строгим спостереженням лікаря, але все-таки призначають: інструкції-вкладиші подібних вказівок також не приводять.

Італійський споживчий журнал «Altroconsumo» також давно наполягає на думці про те, що використання сиропів від кашлю для лікування дітей не рекомендується взагалі, тому що ризиків від їх застосування більше, ніж можливих переваг.

newsland.ru