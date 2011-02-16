Кімнатні капці впливають на здоров`я

Кімнатні тапочки не лише створюють комфорт, а й впливають на здоров`я. Щоб захистити себе, наприклад, від грибка та інших болячок рекомендують мати дві-три пари домашнього взуття.

Тапочки із бавовни найкраще взувати після душу - вони вбирають залишки вологи та крему.

Коли у вас застуда, взувайте вовняні. Тапочки з натуральної шкіри - для людей з підвищеним потовиділенням. А тапочки-тренажери масажують стопу, додають бадьорості вранці та знімають утому ввечері.

Для гостей краще купувати одноразові. Є також спеціальне кімнатне взуття - для вагітних, для людей із плоскостопістю і навіть для схуднення.

