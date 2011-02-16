Три міфи щодо молока

Молоко погано засвоюється через те, що в ньому наявні білки, жири і вуглеводи?

Ні. Не зважаючи на таку різноманітну колекцію поживних речовин, всі вони наявні у молоці в ідеальному співвідношенні і легкозасвоюваному вигляді. Завдяки цьому молоко у здорової людини засвоюється дуже добре.

Організм дорослого не переварює молоко через "важкий" білок казеїну.

Те, що казеїн може з віком не перетравлюватися - домисли. Цей білок абсолютно нормально засвоюється.

Молоко призводить до кальцинозу.

Кальциноз (відкладення солей кальцію в судинах) виникає тільки у тих споживачів молока, які мають до цього схильність.

