Три міфи щодо молока
12:08, 16 лютого 2011Зарубіжні новини
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Казеїн абсолютно нормально засвоюється
Молоко погано засвоюється через те, що в ньому наявні білки, жири і вуглеводи?
Ні. Не зважаючи на таку різноманітну колекцію поживних речовин, всі вони наявні у молоці в ідеальному співвідношенні і легкозасвоюваному вигляді. Завдяки цьому молоко у здорової людини засвоюється дуже добре.
Організм дорослого не переварює молоко через "важкий" білок казеїну.
Те, що казеїн може з віком не перетравлюватися - домисли. Цей білок абсолютно нормально засвоюється.
Молоко призводить до кальцинозу.
Кальциноз (відкладення солей кальцію в судинах) виникає тільки у тих споживачів молока, які мають до цього схильність.
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