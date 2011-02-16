Олія лаванди - ефективний протигрибковий засіб

Лавандову олію можна використовувати для боротьби із стійкими грибковими захворюваннями. Олія допоможе у разі грибка шкіри або нігтів, стверджують учені з Університету Коїмбри. Вони спеціально дистилювали лавандову олію з чагарника Lavandula viridis, що росте на півдні Португалії, пише The Times of India.

Олію протестували на ряді зразків патогенних грибів. Деякі з них могли викликати смерть, вони належали до групи дерматофітів, що вражають шкіру, нігті, волосся або до типу Candida (причина молочниці). Особливу небезпеку грибкові інфекції подібного роду представляють для людей з ослабленим імунітетом.

Лавандова олія непогано себе зарекомендувала в ході експерименту. Вона заспокоювала, мала антиспазматичні, протимікробні і антиоксидантні властивості. Олія вбивала широкий спектр грибків, ушкоджуючи клітинну мембрану.

На даний момент існує відносно мало варіантів протигрибкових препаратів. Потім, часто вони мають неприємні побічні ефекти. Професор Лігія Салгейро і професор Євгенія Пінто, що керували дослідженням, підкреслюють: у всьому світі за останній час спостерігається небувалий сплеск грибкових інфекцій. Тому медицина гостро потребує нових засобів.

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