У пачці масла масла виявили смартфон

Іноді в упаковках продуктів можна знайти не те, що чекаєш. Так, сім`я Торсруд (Thorsrud) з Норвегії, купивши упаковку масла, знайшла в ній смартфон. Спочатку норвежці помітили щось металеве і блискуче на дні упаковки, а потім, витягнувши все масло, зрозуміли, що це... мобільний телефон.

Безперечно, можна було б повернути масло в магазин або навіть подати до суду на виробника, проте Торсруди робити цього не стали. За їх словами, навряд чи можна вважати таку знахідку неприємним сюрпризом.

Компанія поспішила вибачитися перед сім`єю Торсруд. За словами представника компанії Айни Хаген (Aina Hagen), на заводах виробника буде проведена перевірка для з`ясування того, як телефон міг потрапити в упаковку з маслом. Практично всі операції на заводах компанії виконують машини, а людей на виробництві майже немає.

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