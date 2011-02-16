Три ознаки того, що ти житимеш довго

Sky News повідомляє: довгожителі уміють тримати рівновагу.

У експерименті брали участь 50 тис. добровольців з 30 країн світу у віці від 18 до 80 років. Учені скрупульозно досліджували всі їх зовнішні звички: як вони дивляться, як говорять, поставу, ходу і т.д.

І з`ясували, що шанси є у тих хто

- упевнено потискує руку;

- говорить швидко (але виразно);

- добре тримає рівновагу;

- володіє швидкою реакцією на зовнішні подразники.

За кожною з цих «прикмет», сформульованих достатньо просто, перебуває, природно, достатньо громіздке пояснення, розібратися в якому без медичного диплома складно. Причому диплом повинен бути багатоплановим: тут тобі і знання фізіології людини, і психологія, і деякі духовні пізнання повинні бути.

Чому так значущо, наприклад, тримати рівновагу? Ендокринна система задіяна? Або зовнішні прояви функцій мозку?

А рукостискання? Чому воно у довгожителів міцніше? Великий запас життєвої енергії? Про це добре розповідають адепти аюрведи. У короткому викладі звучить приблизно так: кожна людина при народженні одержує певний запас життєвої енергії. Збільшити його неможливо. (Ну, якісь дуже просунуті йоги в цій справі вправляються, але чи виходить у них внести корективи до задуму Божого – невідомо). Збільшити неможливо, а витрачати дбайливо – в силах кожного. Але це вже інша тема.

Швидкість мови – а що стоїть за цією прикметою? Живий інтерес до світу, зацікавленість всім, що відбувається навколо? Можливо. А може, чиста фізіологія, обумовлена високим вмістом якогось гормону, основна «робота» якого , - регулювати кількість людей на Землі-матінці?

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