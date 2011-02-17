ЄС посилить боротьбу з фальшивими ліками

Європейський Союз планує посилити боротьбу з появою фальшивих медикаментів на ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в прийнятій на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Марізи МАТІАС (група об`єднаних лівих, Португалія).

«За» проголосували 569 депутатів, проти – 12, утрималися – 7.

«Фальшиві медикаменти – мовчазні вбивці, або тому що вони не дають ефекту, або тому що містять токсичні субстанції, які можуть нашкодити чи навіть вбити того, хто приймає їх», - наголошується в доповіді.

На сьогодні близько 1% усіх медикаментів в ЄС, що продаються через офіційні канали, є фальшивими, і ця частка зростає, говориться в доповіді. При цьому в документі зазначається, що в інших країнах частка фальшивих медикаментів може досягати 30%.

Проект законодавства, схвалений депутатами, пропонує, зокрема, ввести регулювання продажу ліків через Інтернет. Передбачається, зокрема, що в тих країнах-членах ЄС, в яких он-лайн аптеки дозволені, повинні будуть одержувати спеціальні дозволи на постачання фармацевтичних продуктів населенню.

Законодавство також передбачає, що індивідуальна упаковка медикаментів має містити додаткові захисні заходи, які б гарантували достовірність лікарського препарату. Самі заходи має визначити Єврокомісія. Підтриманий депутатами документ також припускає, що країни-члени ЄС повинні ввести в дію систему, що попереджає попадання небезпечних медикаментів пацієнтам. Ця система, зокрема, має припускати можливість відкликання медикаментів як з аптек, так і від конкретних пацієнтів.

Текст нормативного акту перед схваленням Європарламентом було попередньо узгоджено депутатами з Радою ЄС. Передбачається, що тепер Рада ЄС має формально підтримати його, після чого законодавство набуде чинності. Країни-члени ЄС одержать 24 місяці на введення положень нового нормативного акту ЄС до національних законодавств.