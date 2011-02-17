Дорога їжа спровокує низку революцій у світі

Ціни на продовольство сягають "небезпечного рівня" і загрожують викликати в деяких країнах голодні бунти. У січні індекс цін на продовольство становив 231 пункт - це найвищий показник з 1990 року, повідомляє в середу ООН.

Згідно з останніми даними, ціни на зерно й інші основні харчові продукти близькі до історичного максимуму, повідомив у вівторок президент Всесвітнього банку Роберт Зеллік.

Торік десятки мільйонів жителів Землі опинилися в стані крайньої скрути. З червня 2010 кількість людей у світі, які живуть за межею бідності (на 1,25 долара в день), збільшилося до 44 млн осіб, передає "Интерфакс".

Рекордне підвищення цін вже викликало протести в Північній Африці і на Близькому Сході.

Індекс цін на продовольство Всесвітнього банку, який враховує ціни на зерно, цукор, олію й інші основні харчові продукти, всього на 3% нижчий за історичний максимум, досягнутий в 2008 році.

"Бідні люди нині зазнають неймовірних труднощів, намагаючись прогодувати себе і свої сім`ї", - сказав Зеллік.

Продовольча інфляція була "негативним чинником", який підлив масла у вогонь заворушень, що почалися в Тунісі й поширилися на Єгипет та інші країни, цитує Зелліка The Washington Post, на яку посилається InoPressa.

За даними держдепартаменту США, з 2007 до 2009 року в світі зчинилося понад 60 голодних бунтів. Найбільшу загрозу підвищення цін становить для країн Африки, Азії і Південної Америки, серед яких Уганда, Малі, Нігер, Сомалі, Киргизстан, Таджикистан, Гондурас, Гватемала і Гаїті, повідомив старший економіст Організації з питань продовольства і сільського господарства ООН (ФАО) Абдольреза Аббасьян.

На думку Аббасьяна, Північна Африка є найбільш вразливим регіоном через те, що ситуація в цьому регіоні нестабільна і ціни залежать від субсидій.

Протести вже призвели до зміни влади в Тунісі і Єгипті.

Раніше висока вартість харчів спрчинила бунти в Алжирі. У 2010 році в Мозамбіку в результаті бунтів загинуло 13 осіб.

За прогнозами ФАО, світове виробництво пшениці в 2010-2011 роках знизиться більш ніж на 4% і становитиме 653 млн тонн, тоді як попит зросте на 1,2% і досягне 667 млн тонн.

Зниження виробництва пов`язане із загибеллю врожаю пшениці в Росії і в США в результаті посухи та в Австралії і Канаді внаслідок повеней. Крім того, 42% посівів пшениці в Китаї постраждали від посухи, яка може тривати до весни 2011 року.

Зазначимо, що понад мільярд людей у світі недоїдають. Такі дані наводяться у Глобальному індексі голоду за 2010 рік, складеному Міжнародним дослідницьким інститутом продовольчої політики.

А торік Продовольча організація ООН повідомляла, що ціни на продовольство в світі в грудні 2010 року досягли рекордних позначок.

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