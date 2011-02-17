Як захистити шкіру обличчя від лютневих морозів

Зима зі своїми холодами, сильними вітрами, сухим повітрям у приміщеннях стає справжнім випробуванням для шкіри. На ній з`являються подразнення, вона стає сухою, стягнутою, до того ж, починає лущитися. Але в наших силах допомогти ніжній шкірі "пережити" останній місяць зими.

Не секрет, що всі салони краси пропонують комплекси по догляду за шкірою та її відновлення після впливу на неї зимового холоду. Звичайно, завжди приємно побалувати себе і зайвий раз сходити на процедури, повністю розслабившись, віддати себе в руки фахівця. Але не у всіх жінок через брак часу або коштів є можливість відвідати косметолога. Але навіть без допомоги спеціальних процедур цілком можливо ефективно доглядати за шкірою і в домашніх умовах.

По-перше, не забувайте про правильне очищення шкіри. Підбирайте косметичні засоби під ваш тип шкіри і стежте за тим, щоб в їхньому складі не було спирту. Для захисту шкіри від холоду, перед виходом на вулицю зробіть для шкіри таку маску - візьміть ложечку крохмалю, дві ложечки ланоліну і ложечку оливкової олії. Змішайте, нанесіть на шкіру і залиште на десять хвилин, а потім змийте.

По-друге, взимку неможливо обійтися без живлення шкіри, тому вранці і ввечері не забувайте наносити на шкіру живильний крем, який підходить під ваш тип. Для живлення шкіри саме взимку косметологи рекомендують робити бананові маски, хоча б раз на тиждень. Особливих секретів немає: візьміть банан, розімніть його гарненько і нанесіть бананову масу на обличчя. Через п`ятнадцять хвилин маску змийте.

По-третє, якщо вас спостерігається сухість і стягнутість шкіри, то їй необхідне зволоження. Щоб подарувати шкірі додаткове зволоження, можна використовувати термальну воду. Більш економний, але від цього не менш ефективний засіб - використовувати мінеральну воду або зелений чай. Ви можете взяти будь-який флакон з пульверизатором і налити в нього будь-яку з цих рідин, і використовувати за необхідності.

Дуже важливо в цей період для підтримки обмінних процесів в організмі, для оновлення кліток, а також для насичення їх вологою, необхідно додатково приймати вітамінні комплекси, і тоді ваша шкіра без втрат "переживе" зиму.

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