Банани - універсальні "ліки"

Багаті вітамінами, мінералами і волокнами, вони служать відмінним джерелом енергії. Ці плоди, що є багатосім`яними ягодами, містять велику кількість заліза, такого потрібного при анемії. Велика кількість калію дозволяє використовувати банан як засіб для зниження високого кров`яного тиску, запобігання остеопорозу, полегшення менструальних болів і мінімізації ризику утворення каменів в нирках. А вітамін В6 допомагає збалансувати рівень глюкози в крові, що пом`якшує перепади настрою, які мучать жінку під час передменструального синдрому.

Банани обов`язково слід їсти тим, у кого виразка: вони знижують рівень шлункового соку і утворюють захисне покриття на стінках шлунку. А ще вони усувають симптоми печії, позбавляють від закрепів і зменшують уранішню нудоту у вагітних.

Банани містять триптофан, серотонін і норепінефрин, які допомагають справитися з депресією і розслабитися. Вітамін В заспокоює нервову систему, а В6 усуває симптоми дратівливості і безсоння.

Завдяки солодкому смаку банан допомагає ласунам задовольнити тягу до цукру і інших солодощів. А немолоді за допомогою банана можуть вберегти себе від вікової макулярної дегенерації (дегенерація жовтої плями) і інсультів.

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