18-місячні діти розуміють математику

Міжнародна група учених з Британії, Австралії і Японії прийшла до висновку, що діти у віці 18 місяців здатні розуміти, що таке число і рахунок.

Група дослідників під керівництвом Вірджинії Слотер з австралійського університету Квінсленда провела серію експериментів з групами австралійських і японських дітей у віці 15 і 18 місяців.

В ході експерименту немовлятам демонстрували відеозапис, на якому рука указувала по черзі на шість рибок. При цьому за кадром звучав рахунок від 1 до 6. Потім дітям показували запис з тим же закадровим текстом, але рука указувала на дві рибки по черзі, не рухаючись далі по цьому ряду. Дослідники в ході проглядання відеороликів фіксували реакцію дітей.

Перший експеримент, в якому брали участь 36 австралійських дітей, показав, що 18-місячні діти (але не 15-місячні) вважають за краще дивитися на запис з правильною послідовністю рахунку.

Ці результати показують, що немовлята осягають абстрактні принципи.

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