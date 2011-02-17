Рятуємо руки від морозу

Правило номер один — заморожені пальці опускаємо в холодну або трохи теплу воду, поки вони повністю не відійдуть. Правило номер два — боремося з почервоніннями і сухістю наполегливо, тобто повторюємо всі корисні процедури кілька разів в тиждень. Тільки у такому разі вони матимуть ефект в наших неласкавих кліматичних умовах.

На початку XX століття в журналах мод на останніх сторінках друкували поради для прислуги. Наприклад, рекомендували готувати особливе тісто для шкіри рук їх панночок з пасти мигдалевого горіха. У будинках з достатком нижчим за середній варили небагато картоплі в молоці. До одержаного пюре додавали декілька крапель рожевої води. Цю кашку викладали на випещені руки молодої леді. Якщо вам жаль «переводити продукт», то для відновлення шкіри рук буде достатньо ванн з води, в якій варилася картопля. Опустіть долоні в теплу воду, яка дбайливо зберігає картопляний крохмаль, і легко масажуйте кожен палець протягом кількох хвилин. У народних рецептах картопля завжди використовувалася як засіб, що загоює дрібні ранки і тріщини.

Добре допомагають відновити шкіру і ванни на основі морської солі (для першого разу досить і 100 грамів). У воду можна крапнути до п`яти крапель олій жожоба, авокадо, мигдаля. Вони допоможуть зволожити шкіру і пом`якшити дію солей.

lady.mail.ru