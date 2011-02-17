Продукти, які викликають головний біль

Людям, у яких часто розколюється голова, варто звернути увагу на те, що вони їли незадовго до нападу. До продуктів і напоїв, що нерідко викликають головний біль, належать:

- соління, солона риба (порушення водно-сольового балансу призводить до затримки рідини в організмі і підвищення внутрішньочерепного тиску),

- витримані сири типу пармезану, парміджано тощо. Вони містять багато тираміну, який має здатність підвищувати артеріальний тиск і викликати пульсуючий головний біль,

- копчене м`ясо,

- оцет,

- шоколад,

- будь-які продукти, що містять глутамат натрію (це більшість консерв, "розчинні" супи і локшина, соуси східної кухні),

- червоне вино (його ферменти тонізують кровоносні судини, але надмірно збуджують нервові закінчення).

А ще нерідко голова тріщить від голоду. Невролог Ганна Горенкова попереджає: обов`язково повноцінно снідайте. Пропущений ранковий прийом їжі може стати причиною мігренеподібного болю через брак глюкози в мозку.

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