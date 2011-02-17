Цинк допомагає при застудах

Препарати, що містять цинк, можуть зміцнювати імунну систему і перешкоджати захворюванню застудою - до такого висновку прийшли британські фахівці.

Дослідники підсумували дані, одержані в ході 15 клінічних випробувань, в яких брали участь в цілому 1360 осіб. Ці результати свідчать: якщо цинк приймається в перший день після початку застудного захворювання, відновлення організму відбувається швидше.

Клінічні випробування, що проводилися в Індії і Великобританії, свідчать, що прийом мікстур, пігулок або пастил, що містять цинк, приводить до швидшого зникнення симптомів застудних захворювань.

При цьому діти, які приймали по 15 міліграм цих лікарських засобів у формі сиропу або пастил щодня протягом п`яти місяців або довше, захворювали застудами рідше за однолітків, що приймали плацебо.

Проте залишається безліч питань з приводу дозувань таких препаратів. Відомі випадки, коли вони викликають алергії і небажані реакції організму, найчастіше нудоту. Крім того, у великих дозах цинк, як і інші метали, здатний викликати інтоксикацію.

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