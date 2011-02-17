США: вагітній помилково дали абортивний препарат

Вагітній жінці в Колорадо помилково замість антибіотика дали абортивний засіб. Фармацевт в супермаркеті Safeway видав вагітній препарат, що має абортивну дію. У комбінації з іншими препаратами він використовується для хімічного вбивства ненароджених дітей на ранніх термінах.

Марина Сільва (Mareena Silva), 19 років, знаходиться на шостому місяці вагітності, прийняла препарат, відчула себе погано і, подивившись на пляшку, негайно помчала в лікарню.

По фатальній випадковості супермаркет, де Марина придбала смертносне зілля, називається Safeway, що в перекладі означає "безпечний шлях". Адміністрація супермаркету принесла вибачення і висловила готовність компенсувати витрати. Але пані Сільва сказала, що вибачення нічого не змінять. Як виявилось, інша пацієнтка, якій 59 років, мала схоже прізвище, що і стало причиною помилки.

newsland.ru