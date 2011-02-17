Спеція куркума відновлює мозок після інсульту

Учені Cedars-Sinai Medical Center /США/ виділили з куркуміну, компоненту прянощів куркуми, новe речовинe, яка в лабораторних експериментах зробила вплив на механізми, що захищає клітини мозку і допомагає їх відновленню після інсульту.

Нова сполука під назвою CNB-001 не руйнує тромби, але натомість відновлює пошкодження після інсульту на молекулярному рівні, живлячи і підтримуючи всі важливі клітини мозку - нейрони. Початкова речовина - куркумін, пояснюють неврологи, при всій своїй корисності має ряд недоліків: він не дуже добре всмоктується в організмі, не в змозі досягти своєї мети у високих концентраціях і блокується природним захисним механізмом.

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