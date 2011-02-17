У космосі знайшли 18 небезпечних для Сонячної системи зірок

Астрономи заявили, що виявили у найближчому космічному просторі 18 зірок, які потенційно є небезпечними для Сонячної системи. Вчені розповіли про свою знахідку на 217-й зустрічі Американського астрономічного товариства.

Вчені провели аналіз 40 тисяч червоних карликів спектрального класу М (більше 70 відсотків всіх світил відносяться до цього класу). Дослідники мали у розпорядженні дані про їх радіальні швидкості та дистанції до Сонячної системи. На основі наявних цифр вони зуміли розрахувати варіанти руху цих зірок протягом найближчого мільярда років.

Підрахунки показали, що 18 з вивчених зірок мають шанси з досить високою ймовірністю можуть пройти поблизу від Сонячної системи. Також, дослідження демонструє, що жодна з них не повинна зіткнутися безпосередньо з Сонцем. Вчені заявили, що, швидше за все, зірки мають більше шансів дестабілізувати хмару Оорта, яка є джерелом комет.

Ця хмара знаходиться на відстані 50-100 тисяч астрономічних одиниць від Сонця(одна астрономічна одиниця відповідає відстані від Землі до Сонця). Незважаючи на таку віддаленість, гравітація цих 18 зірок може стати причиною кометного бомбардування нашої системи.

Тим не менше, дослідники підкреслюють, що шансів на те, що хоча б одна з 18 зірок пройде на досить близькій для дестабілізації хмари Оорта відстані, надмірно малі. Спостереження вказують, що за весь час існування Сонячної системи подібні зближення відбувалися лише кілька разів.

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