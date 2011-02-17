Вчені розкрили формулу невдалого шлюбу

Формула, яку розробила команда дослідників (фахівець з психології та два прикладні математика), дозволяє з 94-процентною точністю прогнозувати, які шлюбні пари залишаться разом, а які розлучаться.

Джон Готтман, психолог Вашингтонського університету в місті Сіетл, говорить, що набір рівнянь може давати прогноз, буде шлюб щасливим чи ні. Достатньо лише кілька хвилин поспостерігати за тим, як партнери обговорюють спірне питання, що стосується, наприклад сексу, грошей, виховання дитини або поїздки на відпочинок.

За позитивні й за негативні сигнали між партнерами під час розмови нараховуються бали, і їх співвідношення має велике значення для відповіді на питання, чи буде шлюб міцним чи ні.

Жарти, кокетливі й ніжні жести, усмішки і душевна інтонація є позитивними сигналами, тоді як до негативних сигналів належать закочування очей, сарказм тощо. Ідеальне співвідношення - це п`ять позитивних сигналів проти одного негативного, і не виключено, що будь-якій парі, яка недотягує до нього, загрожують неприємності, повідомив пан Готтман вчора на конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки в Сіетлі.

"Коли цієї моделі ще не було, не можна було точно передбачити ймовірність розлучення подружжя, і ми поняття не мали, як проводити аналіз тих пар, які довго і щасливо живуть разом, і тих, які розведені, - говорить Готтман. - Коли перші говорять про важливі речі, вони, можливо, і сперечаються, але одночасно вони сміються і дражнять один одного і в наявності ознаки прихильності, оскільки партнери встановили емоційні зв`язки.

Проте багато людей не знають, як правильно контактувати один з одним, і це означає, що багато суперечок подружжя відбуваються через нездатність встановити емоційні зв`язки. Без математичної моделі ми б цього не знали. Вона дає унікальну можливість описати відносини людей і ті сили, які ними рухають. Математика наочно демонструє нам, що відбувається, коли дві людини спілкуються одна з одною ".

Дослідження, в якому також брав участь англійський математик Джеймс Мюррей (вже 40 років він щасливо живе зі своєю дружиною Шейлою), вперше вводить суворі математичні закони в психологію таким чином, що це може бути використано в клінічних дослідженнях.

"Коли Ньютон винайшов методи обчислення, він поставив науку на математичну основу, і фізика по справжньому почала розвиватися, - говорить Готтман. - При цьому психологія відстає у застосуванні математики, а в соціальній психології математики взагалі немає".

У дослідженні, на якому базується модель, брали участь 700 пар молодят з Сіетла, за якими почали спостерігати незабаром після весілля і продовжували спостереження протягом наступних 10 років. Учасникам експерименту про результати повідомляти не стали.

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