Імунна система божеволіє від сонця

Інтенсивна засмага примушує імунну систему організму вирощувати ракові клітини, вважають учені з університету Джорджа Вашингтона в США. Дослідники тепер знають, чому сонячні опіки провокують розвиток меланоми – однієї з найбільш смертельних форм раку шкіри.

Група учених під керівництвом доктора Едварда де Фабо провела серію експериментів на лабораторних мишах і з`ясувала, що при дії ультрафіолетових променів типу В запускаються специфічні процеси в імунній системі.

Білі клітини крові макрофаги мігрують до поверхневих шарів шкіри і проводять імунні білки, які називаються інтерферон-Y. Але замість того, щоб захищати організм, як годиться всім інтерферонам, тип Y дозволяє рости раковій пухлині, перешкоджаючи природній реакції імунної системи на неї.

«Ми не сподівалися побачити інтерферон-Y посібником в розвитку ракової пухлини, — говорить де Фабо, — він повинен вбивати її». Учені вважають, що їх відкриття допоможе в створенні нових ліків проти меланоми, і ще раз попереджають про небезпеку надмірної зсмаги. Адже поки реакції імунної системи на сонячні опіки запобігти неможливо.

newsland.ru