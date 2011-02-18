Назвали найпитущіший народ у світі

Громадяни Молдови випивають більше алкогольних напоїв, ніж мешканці інших країн, йдеться в опублікованій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ).

Мешканці цієї країни на півдні-сході Європи випивають у середньому 18,22 літри алкогольної продукції на рік, що майже втричі більше, ніж середній глобальний показник - 6,1 літри алкоголю, які людина вживає щорічно.

У рейтингу "найпитущіших" також фігурує Чехія з показником 16,45 літри алкоголю на людину в рік, Угорщина - 16,27 літри, Росія - 15,76 літри, України - 15,6 літри, Естонія - 15 57 літри, Андорра - 15,48 літри, Румунія - 15,3 літри, Словенія - 15,19 літри, Білорусь - 15,13 літри, Велика Британія - 13,37 літри.

ВООЗ зазначає, що в бюджеті Молдови, так само як і в Ізраїлі, Хорватії і на Україну, закладена спеціальна стаття з лікування від алкоголізму. Разом з тим, 126 країн формально проводять програми лікування від зловживанням алкоголю.

У світовому масштабі організація зареєструвала 6,2% смертей від алкоголю серед чоловічого населення проти 1,1% серед жіночого. При цьому, за даними ВООЗ, кожна п`ята людина в Росії та у країнах Співдружності незалежних держав помирає від вживання алкоголю.

Усього у світі близько 320 тисяч осіб у віці від 15 до 29 років гинуть від вживання алкоголю, що становить 9% від кількості усіх смертей в цій віковій категорії, йдеться в опублікованій організацією доповіді щодо глобальної проблеми вживання людиною алкогольних напоїв.

rian.ru