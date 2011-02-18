Вугровий висип з'являється через молоко

Існує багато причин виникнення прищів. За словами медиків, причини появи прищів пов`язані із вживання продуктів, які здатні викликати зміни шкірного покриву. У багатьох підлітків з`являються висипання на обличчі.

Багато хто використовує лосьйони і протизапальні засоби при усуненні прищів. Деякі використовують антибіотики, після вживання яких можуть з`явитися побічні ефекти для всього організму.

Учені з Колорадського Університету заявили про те, що слід звернути увагу на ті продукти, які підлітки вживають щодня. В ході проведених досліджень з`ясувалося, що у молоді з`являються прищі унаслідок вживання молочних продуктів.

При вживанні молочних продуктів підвищується рівень глюкози в крові. Це викликає сплеск інсуліну, а інсулін і андрогени стимулюють роботу сальних залоз. Дієтологи радять збалансувати свій раціон, оскільки дефіцит речовин і їх надлишок можуть привести до появи вугрового висипу.

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