Кому категорично протипоказано вживати журавлину

Журавлина одна з небагатьох ягід, в якій присутні Р-активні речовини, які зміцнюють стінки судин і мають протизапальну, ранозагоювальну та антирадіаційна дією, а також корисні при атеросклерозі, гіпертонії, ангіні та ревматизмі.

До складу журавлини входять органічні кислоти (лимонна, бензойна та ін), цукор і мінеральні речовини (калій, фосфор, натрій, залізо, марганець, алюміній, цинк). У ягодах журавлини містяться вітаміни групи В (В1, В2, В5, В6), вітаміни Е, РР, К1.

Журавлина ефективна при інфекціях сечостатевої системи і хворобах нирок. Гарячий журавлинний кисіль - визнаний жарознижуючий засіб.

Журавлинний сік з медом - прекрасний полоскання при запальних захворюваннях горла.

Унікальна властивість - журавлина підсилює дію ліків, що приймаються (зокрема, антибіотиків).

Однак журавлина суворо протипоказана при гострих захворюваннях печінки, шлунка, кишечника, при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, при прийомі сульфамідних препаратів.