Нові ліки "з'їдають" міжхребцеву грижу

При грижі міжхребцевого диска допоможе лише одна ін`єкція. У препараті містяться бактерії, які здатні буквально перетравлювати тканину, яка створює грижу. Внаслідок цього тканина не стискає нерви.

Міжхребцеві диски є фіброзно-хрящовими утвореннями з драглистого ядра і кільцеподібних пластинок, які розташовуються між хребцями. При навантаженнях зовнішня стінка диска, фіброзне кільце, стає тоншою, починає випирати.

При цьому грижа стискає корінці спинного мозку, через що з`являється сильний біль. При стисканні нервів в нижній частині спини больові відчуття виникнуть в ногах. Особливо у чоловіків у віці 30-50 років можуть з`явитися грижі, при яких часто потрібна операція. Новий засіб здатний замінити операцію.

Засіб був створений японською фармацевтичною компанією, до складу якого входять ін`єкції ензиму, продукованого бактеріями. За участю 195 пацієнтів в Японії були проведені випробування ін`єкції. Ефект був дивовижним. При введенні ін`єкцій розчинявся тільки випираючий матеріал, не чіпаючи решту диска і навколишні тканини.

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