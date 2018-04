У колі виявили канцерогени, або що насправді містить напій

Барвники, що входять до складу коли, а також інших напоїв і продуктів, визнані канцерогенними, повідомляє The Daily Mail. Фахівці американської організації "Центр з використання досягнень науки в інтересах суспільства" (Center for Science in the Public Interest, CSPI) звернулися в наглядові органи США з проханням заборонити використання цих речовин у харчовій промисловості.

За даними CSPI, при промисловому виробництві карамельних барвників, крім цукру використовують аміак і солі сірчистої кислоти. Внаслідок хімічних реакцій барвник забруднюється побічними продуктами, зокрема метілімідазолами (2-MI і 4-MI).

При цьому згідно з американською Національною токсикологічною програмою, вказані речовини мають канцерогенні властивості. Дослідники з Університету Каліфорнії в Девісі виявили 4-MI у складі коли, випускається п`ятьма різними виробниками.

У зв`язку з цим директор CSPI Майкл Джейкобсон (Michael Jacobson) направив лист до Управління з продуктів і ліків США (FDA) з проханням заборонити використання карамельні барвники, при виробництві яких застосовуються аміак і солі сірчистої кислоти.

Джейкобсон відзначив, що ризик розвитку раку після вживання коли з такими барвниками відносно малий. На його думку, набагато більшу небезпеку для здоров`я має високий вміст цукру в газованій воді.

Коментуючи лист CSPI, офіційний представник компанії Coca-Cola заявив, що напої, які виготовляє компанія, не несуть небезпеки для споживачів. За даними виробника, газована вода від Coca-Cola не містить 2-MI, а 4-MI присутня в напоях лише у невеликій кількості.

