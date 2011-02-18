Раннє облисіння у чоловіків – ознака раку простати

Чоловіки, що почали лисіти у віці близько 20 років, більше схильні до раку передміхурової залози.

Французькі дослідники працювали з двома групами чоловіків: 388 чоловік хворіли на рак простати, а 281 не стикалися з цим захворюванням, передає Газета.ру. Учасникам запропонували пригадати, в якому віці вони почали лисіти, і оцінити ступінь свого облисіння в різні роки за допомогою призначених для цього малюнків. Виявилось, що ризик розвитку раку підвищується удвічі, якщо облисіння у чоловіка починалося в 20 років.

Як відомо, чоловічі статеві гормони, андрогени, впливають на ріст волосся. Стимулюючи волосяні фолікули на обличчі і тілі, вони в той же час пригнічують зростання волосся на потилиці і на лобі. Очевидно, саме підвищений рівень андрогенів - це чинник, що пов`язує раннє облисіння і рак передміхурової залози.

focus.ua