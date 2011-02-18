Які захворювання вилікує мед

За рахунок значної кількості цукру та органічних кислот, мед має подразнювальну дію на слизову оболонку кишечнику і зумовлює легкий проносний ефект. Також мед допомагає при захворюваннях шлунку - гастритах, виразковій хворобі. Крім цього, мед здатний регулювати виділення і кислотність шлункового соку. Так, наприклад, якщо ви приймаєте його за 1,5-2 години до їжі, то він пригнічує виділення шлункового соку, і навпаки, при вдиванні меду безпосередньо перед їжею він стимулює виділення шлункового соку. Якщо вживати мед, розчинений у теплій воді, він сприяє розрідженню слизу в шлунку і зниження надмірної кислотності. Навпаки, медовий водний розчин в холодному вигляді підвищує кислотність.

Медові сухофрукти від запору. Пропустіть через м`ясорубку 400 г кураги, 400 г чорносливу. До цієї маси додайте 200 г рідкого меду і добре перемішайте. Приймайте по 1 ч. л. за вечерею, запиваючи теплою водою.

Мед з подорожником - від гастриту. 500 г меду змішайте з 500 г соку подорожника і кип`ятіть на дуже слабкому вогні 20 хв. Охолоджений сік приймайте перед їдою по 1 ст. л. 3 рази на день. Зберігайте в темному місці.

Редька з медом - від каменів у жовчному. Змішайте склянку меду і склянку соку чорної редьки. Приймайте цей розчин 3 рази на день по 0,5 склянки 1 тиждень.

Пилок - від дисбактеріозу. Приймайте пилок - від 1 / 3 до 2 / 3 чайної ложки 3 рази на день. Курс лікування - 1-1,5 місяця.

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