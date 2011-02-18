Китайський рис заражений токсичними металами

Французькі ЗМІ повідомляють, що в результаті неконтрольованого промислового росту в Китаї місцеві крупи заражаються токсичними важкими металами. Особливо небезпечний китайський рис, який сприйнятливий до кадмію.

Ось вже декілька років величезні кількості рису заражаються домішками металів, проте практично нічого не робиться для попередження про небезпеку такого забруднення, пише Inopressa з посиланням на журнал Nouveau siиcle.

Зі всіх зернових рис найбільш сприйнятливий до кадмію, який міститься у воді, що проходить через шахти, де видобувається свинець, олово і мідь, пише журнал. Згідно дослідженням, що проводяться в Китаї з 2007 року, приблизно 10% рису, що вирощується в країні, заражений кадмієм, причому рівень забруднення значно перевищує норму, що є потенційною загрозою для здоров`я.

Кадмій - токсична і канцерогенна речовина, що накопичується в тілі людини впродовж усього життя і впливає на стан нирок, кісток і печінки, роз`яснює видання.

focus.ua