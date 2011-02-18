Чим загрожує чоловіку самотність?

Американські дослідники дійшли висновку, який і без них знала будь-яка жінка. Квартири холостяків у багато разів брудніші, ніж житла самотніх жінок.

Група вчених з Університету Арізони на чолі з професором мікробіології, лікарем Чарльзом Гербі встановила, що в будинках неодружених чоловіків міститься в 15 разів більше бактерій і мікробів, ніж в оселях самотніх жінок. Найбільше "зарази" вчені виявили на поверхнях журнальних столиків і пультах дистанційного управління. Чоловіки не протирали їх багато місяців поспіль, виростивши там рекордний "урожай".

Але були й зворотні результати. Так, на дверних ручках в будинках самотніх жінок бактерій виявилося удвічі більше, ніж на ручках в оселях холостяків.

У 63% холостяків і 60% самотніх жінок у спальнях були виявлені бактерії, включаючи і E. coli (фекальна кишкова паличка). Більшість холостяків намагалися тримати в чистоті поверхні, на яких оброблялася або приймалася їжа. Так що рівень забруднення на кухні був приблизно однаковий.

Проте якщо більшість жінок намагалися протирати предмети в будинку, включаючи журнальні столики і пульти дистанційного управління, то у чоловіків з цим справа йшла значно гірше. Крім того, робочі зони, в яких розміщувалися столи з комп`ютерами, в будинках неодружених чоловіків також були рясно "засиджені" бактеріями.

rus.newsru.ua