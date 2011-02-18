ВІЛ-інфікованим пілотам дозволили підніматися у небо

Верховний суд РФ скасував положення авіаційних правил, що забороняло ВІЛ-інфікованим росіянам працювати пілотами.

Як повідомляють МедНовости, суд розглянув заяву Сергія Афанасьєва, який працював пілотом цивільної авіації з 1989 року. З 2005 року він літав на літаку Ту-154 компанії Аерофлот. Однак після госпіталізації до медичного центру авіаперевізника у пілота була виявлена ВІЛ-інфекція. Результати аналізів були підтверджені лабораторією московського СНІД-центру.

Відповідно до одного з положень Федеральних авіаційних правил, хворі на СНІД та носії ВІЛ непридатні до роботи пілотів всіх видів авіації. На підставі зазначеного положення Афанасьєв був усунений від польотів. Після цього він звернувся до Верховного суду із заявою про оскарження нормативного-правового акту.

Раніше заяву Афанасьєва в Міністерство транспорту і в Міністерсто юстиції Росії було відхилено. На думку представників інстанцій, наявність ВІЛ-інфекції ставить в небезпеку пасажирів, оскільки стан здоров`я пілота може погіршитися. Однак Афанасьєв підтвердив, що приймає антиретровірусні ліки, що запобігають розвитку СНІДу. За всіма іншими показниками пілот був визнаний придатним до польотів.

У ході судового засідання представник Генпрокуратури РФ, чиє ім`я не називається, зазначила, що Федеральний закон Про запобігання розповсюдженню у РФ ВІЛ / СНІДу забороняє звільняти з роботи через наявність ВІЛ-інфекції. Крім того, за її словами, оскаржуване положення Федеральних авіаційних правил суперечить Міжнародній конвенції з цивільної авіації. У результаті оскаржуваний пункт авіаційних правил був визнаний нечинним.

Нагадаємо, що за даними 2009 року, число ВІЛ-інфікованих в Росії склало 500 тисяч чоловік з початку реєстрації подібних випадків у 1987 році.

ua.korrespondent.net