Десятеро дітей загинули під час пожежі в дитячому будинку в Естонії

Десятеро дітей загинули під час пожеж, яка сталася в неділю в дитячому будинку в місті Хаапсалу на заході Естонії.

Як передає інтернет-сайт естонського новинного видання ERR News, це попередні дані, оскільки багато дітей зараз перебувають у лікарні.

На місці пожежі працюють пожежні розрахунки.

Займання сталося о 14:30 за місцевим часом. За повідомленням місцевої газети Laane, пожежа швидко охопила будівлю, частина якої обрушилася. Всього в дитячому будинку мешкали близько 40 дітей, у яких різні ступені інвалідності, і працювали 37 осіб персоналу.

Президент Естонії Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС висловив співчуття у зв`язку з трагедією і розпорядився приспустити національні прапори по всій країні 21 лютого на знак жалоби.