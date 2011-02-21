Створено нове покоління кремів для обличчя, що ліквідують зморшки

Вперше в історії світової косметології створено крем, активний компонент якого має здатність проникати в глибинні шари шкіри, запобігаючи утворенню зморшок. Одночасно він регенерує клітини, відновлюючи їх молодість. Про це повідомив лондонський тижневик "Санді таймс".

Фахівцями французької компанії у ході останніх досліджень за допомогою спеціальної комп`ютерної програми вдалося виявити природну молекулу, яка здатна долати біологічний бар`єр, що відокремлює верхні шари шкіри від глибинних. Мова йде про речовину Рамноза, що виділили з південноамериканської рослини Ункарія.

Даний активний елемент має унікальну здатність підвищувати в другому шарі шкіри рівень колагену -білку, який забезпечує прозорість і еластичність шкіри. Зниження концентрації колагену веде до утворення у людини зморшок.

Зараз уперше у світовій косметології отриманий крем, здатний проникати в зони, де формується колаген. Існуючі косметичні креми не володіють подібною можливістю і лише зволожують шкіру.

Тижневик повідомляє, що крем надійде в продаж у світову мережу в квітні.

ami-tass.ru